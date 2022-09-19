中俄支持彼此走符合本国国情的发展道路

在中俄最高领导人会晤后不久，两国高层在举行的战略安全磋商中表示，将支持彼此走符合本国国情的发展道路，共同维护全球战略稳定。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪星期一（9月19日）在福建同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄第十七轮战略安全磋商，围绕两国关系、国际安全形势、国际事务和多边框架内协作等沟通。

根据中国外交部发出的新闻稿，中俄一致同意继续用好战略安全磋商机制这一重要平台，落实中俄元首在上合组织撒马尔罕峰会期间会晤共识，增进互信、支持彼此走符合本国国情的发展道路，共同维护全球战略稳定，不断巩固和充实两国全面战略协作伙伴关系内涵。

杨洁篪表示，元首引领是中俄关系行稳致远、永葆活力的根本保障。他说，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京近年来的战略引领下，中俄关系始终保持蓬勃发展势头。两国持续深化战略协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终坚定相互支持，各领域合作内涵不断丰富，共同捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，维护国际公平正义，为国际社会树立了相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系典范。

杨洁篪也说，中俄元首日前在撒马尔罕举行今年以来第二次面对面会晤。他表示，中方愿同俄方一道，全面落实两国元首达成的共识，持续深化双方政治互信和战略协作，确保双边关系沿着两国元首确定的方向前行，为中俄各自发展振兴营造更加安全稳定的外部环境，为维护两国共同利益、世界的安全稳定作出更大贡献。

据中国外交部发布的消息，帕特鲁舍夫则表示，俄中新时代全面战略协作伙伴关系具有坚实的两国民意基础。同时，俄方坚持一个中国原则，坚决支持中国政府在台湾问题上为维护主权和领土完整所采取的举措。

他说，俄方始终视发展对华关系为优先外交方向，愿同中方保持密切战略沟通，深化各领域务实合作，在国际组织中进一步加强协调与合作。

另据中国外交部，双方还就维护全球战略稳定、亚太地区局势、阿富汗、乌克兰等问题交换意见。中央政法委副书记、公安部部长王小洪等人也参加上述磋商。