不受被阻上台风波影响 台湾佳丽国际选美赛获四奖项

台湾佳丽高曼容在马来西亚举行的国际选美赛中，不受早前被阻止上台风波影响，收获四个奖项。

出身南投县埔里镇的模特儿高曼容代表台湾，前往马来西亚参加亚洲环球小姐国际选美赛。她本月13日出席马来西亚槟城“世界创新与科技大会”（2022 World Congress On Innovation & Technology，简称WCIT）开幕仪式时，因持青天白日满地红旗被阻止上台难过落泪。桃园市政府资讯科技局长余宛如目击并揭露此事。

台湾外交部星期三（14日）指责中国大陆蛮横打压台湾人民及民间活动，指示台湾驻马来西亚代表处向主办单位表达严正抗议。

挺过打压风波，人还在槟城的高曼容星期一（19日）透过面簿发布喜讯称，拿下才艺第一名、网络人气奖、最佳精神奖及前20强等奖项。高曼容以“摩琳之星”身份代表台湾参赛，除感谢摩琳文化协会等人，她也谢谢政府和最支持她的妈妈，“谢谢每一名支持曼容的大家，没有你们，我做不到”。

桃园市政府资讯科技局长余宛如19日得知高曼容获奖，透过面簿表达恭贺，并说这次遇到台湾佳丽受中国大陆无理打压插曲，多亏不少当地台商及槟城友人为他们、为曼容加油打气，非常感谢所有因这次事件为台湾发声的朋友。

余宛如也说，台湾人很有韧性，拥有许多软实力，更要团结与善用，与世界各国好朋友一起守护和平与民主，也让台湾走入世界。