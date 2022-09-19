转运涉疫居民客车侧翻致27死 贵阳三干部被停职

中国贵州省转运涉疫隔离人员的客车发生侧翻造成27人死亡，继星期天（9月18日）副市长向全社会作出诚恳道歉后，官方通报三名干部被停职调查。

据贵州省人民政府新闻办公室官方账号“贵州发布”星期一（9月19日）通报，贵阳市云岩区委书记朱刚，云岩区委常委、区委统战部部长、区隔离转运工作专班组长宋成强，及贵阳市公安局云岩分局党委副书记、政委肖凌云被停职检查。

通报引述相关负责人说，在国家有关部门指导下，省、市正在对三荔高速重大交通事故进行深入调查，对相关责任人将坚决依法依规严肃追责问责，绝不姑息。有关调查处理结果也将及时向社会公布。

星期天凌晨2时40分许，一辆载有一名驾驶员，一名随车工作人员和45名云岩区涉疫居民的隔离转运客车行驶至黔南州三都至荔波高速32公里处发生侧翻，坠入路旁深沟。截至9月18日21时，事故共造成27人遇难，20名伤者被就近送往医院救治。

贵阳市副市长林刚星期天晚上在发布会上说明情况，并说这起重大交通事故给人民群众生命安全带来巨大损失，他们“无比沉痛、无比自责”。他代表贵阳市委、市政府向所有遇难人员表示沉痛哀悼，向所有遇难人员家属、受伤人员表示深切慰问，并向全社会作出诚恳道歉。

林刚还承诺，将全面检视涉疫人员隔离转运和交通安全隐患，坚决遏制重特大事故的发生，并配合上级有关部门彻查事故原因，严肃追究责任，从严处理相关责任人，给全社会一个负责任的交代。