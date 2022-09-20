中国科学家开发能探测到冠病的口罩

中国研究人员研制出一种能让用户知道是否暴露在冠病或流感病毒中的口罩。

据彭博社星期二（9月20日）报道，由上海同济大学六位科学家牵头进行的研究显示，装在口罩上的感应器能够在10分钟内检测到空气中的冠病、H5N1（甲型禽流感）和H1N1（猪流感）病毒，并向一个设备发送。这项经过同行评议的研究结果周一发表在科学杂志《Matter》上。

这款新设备安装在口罩外部，带有可充电锂电池。测试模拟了有人说话或咳嗽的情景，在室内环境中向其喷洒病原体。感应器对比打喷嚏时低约70-560倍的液体做出了反应，并向手机等无线设备发送警报。

研究人员介绍，该设备最适合用于感染风险高的密闭空间，并正在努力缩短设备的检测时间和敏感度。文中没有公布成本估算。

虽然疫情一度导致各种口罩设计大量涌现，但由于大多数主要经济体都已放松了硬性规定，口罩的使用率出现了大幅下降。

不过，包括中国在内的一些国家仍在广泛使用口罩，北京维持着严格的“清零”政策。在其它国家，而无论政府如何规定，也还有许多人继续戴口罩保护自己和其他人免受病毒感染。Axios-Ipsos在9月的一项调查发现，37%的美国人至少有时在家外戴口罩，低于两年前的89%。

