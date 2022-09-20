港媒：若放宽入境检疫至“0+7” 港府研议或毋须等检测结果

香港疫情出现缓和迹象，不同界别均呼吁港府将入境检疫措施放宽至“0+7”（七天居家医学监察）。香港媒体报道称，港府正积极考虑两个方案，其中一个方案是入境旅客在机场接受核酸检测后，毋须等结果即可回返指定住所。

据香港《星岛日报》星期二（9月20日）报道，根据港府目前的防疫政策，海外旅客抵港后须在机场进行核酸检测及快速抗原测试，若快测结果呈阴性，则可乘搭指定车辆前往检疫酒店，等候核酸检测结果（test and hold）。

据了解，目前商讨的方案之一，是抵港旅客须进行核酸检测，并等候检测结果呈阴性，才可回到指定处所，此举能较有效地防止输入个案流入社区，减低传播风险，但往往需要耗费数小时才能收到检测结果，能否尽量缩短旅客等候检测结果时间，是目前港府的考虑之一。

倘若旅客核酸检测结果呈阳性，则需入住社区隔离施设，旅客需等候较长时间才获知不能回家，难免会感觉不好受。此外，如果发现有旅客确诊，其他同机乘客也被列为密切接触者，需要入住隔离设施，这便需要动用大量人力物力处理相关工作，港府需要考虑是否能调配相应人手应对。

另一个方案是，旅客在机场进行核酸测试后，毋须等待结果便可回到指定处所（test and go），但上述方案可能令输入个案流入社区，增加社区传播风险。虽然卫生署日前表示目前每日输入个案只占总确诊数字1.5%至2%，并形容当前疫情趋势稳定，但港府考虑到，如果真的有输入个案流入社区而造成传播，届时或会引起批评，所以相关部门仍在仔细评估上述方案的可行性。

由于两个方案各有利弊，加上通关涉及人力资源的调配，据知港府目前正密锣紧鼓，以跨部门方式商讨对策，希望尽快得出结论。值得留意的是，当局其中一个考虑是，虽然明白在采取“0+7”方案时，输入个案势必上升，但认为仍需同时控制确诊个案大增的风险。

此外，一旦决定以“test and go”方式执行，也要考虑海外人士入住检疫酒店后，一旦接获通知确诊，是否应改为入住隔离设施，还是采取较为宽松做法，继续留在原有检疫酒店，预料当局需要在全盘考虑执行细节后，才能推出“0+7”方案。