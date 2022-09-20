义乌要求商家下架禁售槟榔

中国浙江省义乌市已要求商家下架并禁止售卖槟榔。

据红星新闻星期一（9月19日）报道，义乌市市场监督管理局工作人员说，上级有关部门要求浙江省内的食品经营者，不得销售食品包装和标签标识的槟榔制品。浙江省市场监督管理局的工作人员则说，浙江省是从9月初开始发布通知，禁止槟榔作为食品来卖。

义乌市市场监督管理局的工作人员说：“这个通知基本是永久性的，不是说短期（下架）。”如果之后商家存在销售槟榔的行为，相关部门会对此进行处罚，“现在就是先引导商户对槟榔进行下架处理。”

中国歌手傅松因口腔癌于9月10日去世，终年36岁。傅松曾在社交平台上称，自己的口腔癌是槟榔所致，呼吁大家“珍惜生命，远离槟榔”。“36岁歌手嚼槟榔6年因口腔癌过世”的话题一度登上微博热搜，舆论也出现禁售槟榔的呼声。

中国的槟榔监管政策近年来逐渐推进且趋于严格。原中国国家食品药品监督管理总局在2017年将槟榔果列入了一级致癌物，湖南省槟榔食品行业协会于2019年要求湖南所有槟榔生产企业从该年3月7日起停止国内全部广告宣传。

2020年最新版的《食品生产许可分类目录》则取消了“食用槟榔”的类别。中国国家广播电视总局办公厅2021年9月17日发布通知，要求自即日起，停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。