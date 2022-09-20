美贸易代表：对华关税不是惩罚性的

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）星期日在电话记者会上谈到美国对华关税时说，对华关税是为了创造公平的竞争环境，而不是对中国进行惩罚或是制裁。

据美国之音报道，戴琪说，美国并没有用关税来惩罚中国，美国在2018年（对中国）实施的关税实际上是重新平衡的关税，这些关税是为了创造公平的竞争环境，以克服美国所看到的不公平以及对美国经济的影响。

北京对拜登政府继续维持特朗普政府时期对中国实施的关税感到不满。美国国内，包括拜登政府内部，也有要求取消某些关税的呼声，认为征收的关税最终由美国消费者买单。但戴琪最近明确表明，在中国选择让其经济更像美国那样运行并遵守世界贸易组织的规则之前，美国将维持现有的对华关税。

为了抗衡中国在印太地区的影响力，拜登政府在今年5月推出了“印太经济框架”（IPEF)，加强与印太国家的经济联系。

戴琪目前在柬埔寨参加一系列会议，她与美商务部长雷蒙多9月中旬在洛杉矶共同主持了“印太经济框架”部长级会议。

在记者会上被问到美国的印太经济框架是否是遏制中国的一个工具的问题时，戴琪没有直接做答，而是强调了该地区的重要性。

中国连续13年是亚细安最大的贸易伙伴，在2020年，亚细安取代欧盟，成为中国最大的贸易伙伴，美国则是中国的第三大贸易伙伴。2021年，中国与亚细安的双边贸易额达到8782亿美元（1万2361亿新元），年增长率达到28%。相比之下，2021年，美国与亚细安的商品和服务贸易总额接近4420亿美元。

