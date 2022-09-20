蔡英文吁支持将台湾纳入联合国体系

台湾总统蔡英文相信，将台湾纳入联合国体系，台湾能与国际社会更紧密合作，因应未来挑战，并维护以规则为基础的全球秩序。

据台湾总统府官网新闻稿，蔡英文星期二（9月20日）凌晨应纽约非营利组织Concordia之邀，在其年度峰会上发表专题演说时指出，本年峰会的召开正是时候，此时此刻，民主国家和以规则为基础的国际秩序，正面临冷战以来最大的挑战。

她说：“我们不仅要缓解疫情对全球健康和经济造成的冲击，还必须对抗威权政权破坏民主制度、侵害人权及公民空间的企图”。

蔡英文提及，俄罗斯无端入侵乌克兰，以及台湾每天面临的威胁，这些都证明威权政权将不惜一切代价实现其扩张主义。“这些都是我们在这个时代所面临的环境永续、金融包容性、科技及供应链安全等议题之外，还需面对的挑战”。

她指出，台湾在几十年前历经民主化，从那时起，台湾不断努力巩固民主，民主及其价值已成为台湾人民身份认同不可或缺的一部分。近年来，台湾面对来自中国大陆日益升高的威胁，从军事恫吓、灰色地带活动到影响力操作。这一切都是为了侵蚀台湾一直以来努力争取的民主生活。

蔡英文强调，台湾人民不断努力克服这些挑战。“我们没有回避来自威权干预的挑战。相反地，我们迎头面对挑战，并对抗试图破坏民主的势力”。

蔡英文表明，台湾做好准备，协助并加强与国际社会的合作。即使台湾不是联合国会员国，但台湾仍持续协助世界各国解决诸多危机。她相信，将台湾纳入联合国体系，台湾能与国际社会更加紧密合作，因应未来的挑战，并维护以规则为基础的全球秩序。

她说，在目睹俄罗斯入侵暴行之际，台湾因为能够在帮助乌克兰人捍卫国家和自由尽一份心力而感到骄傲。“我们必须继续努力，深化自己对威权操弄手段的了解，并理解中国企图消灭的不单是台湾的民主。确保台湾的民主对于维护我们共同未来的自由和人权至关重要”。

蔡英文称，威权政权最擅长分而治之、各个击破，因此只有齐心协力、相互支持，才能成功抵御威权政权的扩张主义。