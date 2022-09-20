中国逾60岁老年人口2035年料破4亿

中国国家卫生健康委预计，在2035年左右，中国60岁及以上老年人口将破4亿，占比将超30%。

据央视网报道，中国国家卫生健康委老龄司司长王海东星期二（20日）在记者会上介绍，中国老龄化呈现出数量多、速度快、差异大、任务重的形势和特点。

他介绍，一是老年人口数量多，人口老龄化速度快。截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

二是人口老龄化区域差异大。从城乡来看，城镇地区老年人数量比农村多，但农村地区老龄化程度比城镇地区更高。按照2020年数据，全国60岁及以上人口占辖区人口比重超过20%的省份共有10个，主要集中在东北、川渝等地区。

三是应对人口老龄化任务重。到2050年前后，中国老年人口规模和比重、老年抚养比和社会抚养比将相继达到峰值。随着老年人口持续增加，人口老龄化程度不断加深，给公共服务供给、社会保障制度可持续发展带来挑战，应对任务很重。