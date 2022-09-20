香港现移民潮？国务院港澳办：多方原因

对于有超过11万居民离开香港的报道，中国国务院港澳事务办公室副主任黄柳权回应说，香港人口减少的原因是多方面的，说香港现在出现移民潮，这样的形容并不恰当。

据北京日报客户端报道，黄柳权星期二（20日）在记者会上介绍，统计数据显示，2022年年中，香港人口的临时数字为729.16万人，其中常住居民718.19万人，流动居民10.97万人。从2021年年中到2022年年中，香港移入人口为1.83万人，移出人口为11.32万人，新出生人口为3.51万人，死亡人口为6.16万人。

黄柳权说：“从数据来看，香港人口减少的原因是多方面的，看不出人口减少就是因为移民潮。”

他指出，特区政府没有港人移居外地的直接统计数字。香港作为一个国际城市，人口的流动性一直很高。过去十年，不包括单程证持有人的香港居民在大部分年份均录得净移出。“从特区政府公布的人口数据，和发言人做出的说明解释来看的话，说香港现在出现了移民潮，这样的形容并不是很恰当。”

黄柳权引述香港特区政府发言人的话说，香港政府将继续吸引海内外人才落户香港，并促进粤港澳大湾区的人才流动。相信香港高度自由开放规范的营商环境，畅通便捷的国际联系，所实行的普通法制度和低税制，中西文化融合的人文环境，特别是香港背靠祖国、联通世界的区位优势，一定会吸引更多的人才到香港施展抱负。