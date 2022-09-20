渣打香港马拉松赛展延至明年2月12日举行

香港田径总会星期二（9月20日）证实，原定11月20日举行的“渣打香港马拉松2022”将展延至明年2月12日举行。

综合香港电台和网媒“香港01”报道，香港田径总会说，过去多日来与相关部门沟通，获得港府全力支持，积极计划于明年2月12日举行第25届香港马拉松赛。

田总说，公众健康及安全一直是大会的首要考虑，他们将严格遵守和执行各项防疫指引及措施，继续与相关部门保持紧密沟通，并就疫情的最新发展作出相应准备，让公众、跑手及工作人员得以在健康和安全的情况下,参加这项体育盛事。

田总未在最新公布中透露参赛人数，但将尽快公布赛事的相关安排。

香港田径总会上星期五（16日）宣布，取消原定11月20日举行的的“渣打香港马拉松2022”。港府连日来指不解田总决定，并表示维园明年2月有档期。还多次从会配合。

星期二（20日）有消息称，渣马将展延至明年2月12日举行，不过参赛人数未定，据悉田径总稍后将公布延期决定。

田总16日说，距离赛事只剩两个月时间，仍未收到批准举行的通知，担心运动员准备不足，因此决定取消今年赛事。

文化体育及旅游局局长杨润雄在田总公布取消渣马当日见记者时说，对赛事的消息感到突然，并称会了解情况及提供协助，同时强调收到有关申请后，“这段时间很努力处理批准”。

之后，民政事务局体育专员杨德强星期一（19日）在香港电台节目访问中称，田总之前曾考虑渣马改期明年2月举行，维园届时也有档期，但后来田总决定不延期，直接取消。他还称会继续与田总探讨不同方案，并强调政府会因应疫情、参赛人数及赛道等配合。

香港特首李家超20日在行政会议前见记者时，也指港府立场清晰，希望尽量方便运动赛事及会议盛事，对于主办单位在双方探讨期间，在未等到港府最后答复前便作出取消比赛的决定感到失望。他说，体育专员正与主办单位商讨，希望能再安排新的比赛日期。