港澳办官员：港府因时因势调整疫情防控措施无可厚非

香港行政长官李家超星期二（20日）说，香港希望放宽抵港的检疫要求，近三年来相关规定让旅客不易往返香港。中国大陆的官员也表示同意。中国国务院港澳办副主任黄柳权说，特区政府调整和优化香港的疫情防控措施“无可厚非”。

据彭博社和明报综合报道，李家超在每周简报会上告诉记者，香港的感染人数已降至每天约6000人，为重新考虑入境旅客酒店隔离等措施创造了空间。李家超说，趋势显示近日疫情回落，各部门正积极研究调整抵港检疫要求，将尽快对外公布。

彭博社认为，这些举措似乎得到了中国大陆领导人的同意。被问及香港与世界的联系会否因检疫安排削弱，黄柳权强调，疫情改变全球联系交往方式，香港和世界连通的同时和大陆通关并不矛盾，特区政府根据香港疫情实际和全球疫情变化情况调整防疫安排，统筹疫情防控和经济社会的发展“无可厚非”，不需过份解读。

黄柳权说：“新一届特区政府上任以后多次强调，接轨世界与和内地通关并不矛盾，而且特区政府也根据香港疫情和全球疫情变化情况与香港的实际情况，统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势调整和优化香港的疫情防控措施，我认为，特区政府做的这些调整无可厚非，也不需要去过度解读。”

一系列备受瞩目的国际活动将于10月底开始在香港举行。如果现有的限制过于严厉，游客们可能不会来香港。

自7月1日宣誓就职以来，李家超已经采取了许多措施来降低旅行的不确定性。他结束了个别航线“熔断机制”，大幅缩短入境旅客的酒店隔离期，取消机场部分旅客的体温筛查。

《南华早报》星期二引述消息人士报导，香港政府将以七天的居家医学监测取代酒店隔离，但报导称，在所有细节确定之前不会宣布此举。