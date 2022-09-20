王毅见基辛格：中美当务之急是管控台湾问题

中国国务委员兼外长王毅星期一（19日）在美国纽约与美国前国务卿基辛格时强调，当务之急是妥善管控台湾问题，否则将对中美关系产生颠覆性影响。

据中国外交部官网消息，王毅祝贺基辛格将迎来百岁诞辰，称赞基辛格是中国人民的老朋友、好朋友，为中美关系的建立和发展作出了历史性贡献。

王毅还说，今年是美国前总统尼克松访华和“上海公报”发表50周年，中美应该认真总结好50年交往的有益经验。中国大陆对美政策保持连续性和稳定性，但美方的所作所为却与此背道而驰。

他引述基辛格曾经的警示说，中美关系已经处在“冷战的山脚”。中美之间爆发“新冷战”，不仅对中美、对全世界都将是灾难。美方应回归理性务实的对华政策，回归中美三个联合公报的正轨，维护好中美关系的政治基础。

王毅强调，当务之急是妥善管控台湾问题，否则将对中美关系产生颠覆性影响。美国众议长佩洛西访台、美参议院审议《台湾政策法案》、有关协防台湾的言论，都严重挑战中美三个联合公报，严重破坏中美关系的政治基础。

王毅说：“实现和平统一是我们的最大愿望，也将为此尽最大努力。”必须看到，“台独”越猖獗，和平解决台湾问题的可能性就越消减。中国有句老话：宁失千军，不丢寸土。这就是中国大陆人民的意志和决心。如果触犯《反分裂国家法》，中国大陆必将依法采取坚决行动，捍卫国家的主权和领土完整。

王毅强调，要维护台海和平稳定，美方就应认认真真回归一个中国本义，明明白白反对和制止“台独”。

中国外交部也公布，基辛格回顾了当年同中国领导人达成“上海公报”的历史经纬，说应认识台湾问题对于中国大陆的极端重要性，美中之间要对话而不要对抗，应打造和平共处的双边关系。