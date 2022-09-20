吴尊友：中国大陆不会发生猴痘流行情况

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，中国大陆不会发生猴痘流行情况，但出现零星病例的可能性是比较大的。

吴尊友星期一（9月19日）在微博发文指出，欧美报告猴痘病例数最多的几个国家，如美国、英国、法国、西班牙、巴西，在今年5月相继报告本国首例猴痘病例后，都出现了后续的病例数不断增加，继而快速上升的流行形势，但中国大陆出现像在欧美那样的疫情现象可能性极小。

吴尊友解释，原因在于中国大陆冠病防控“外防输入”措施，在阻止猴痘输入方面发挥了重要作用，中国大陆尚无本地传播的猴痘感染者，疫情主要由境外输入。

他指出，欧美国家报告的首例猴痘病例，并没有近期去过猴痘传统流行区的旅行历史，意味着这些病例应该是在当地感染的，也并非当地的“首例”猴痘病例。

中国大陆报告的首例病例由境外入境，在冠病防控隔离观察期间发现，有明确的从猴痘疫情国家或地区旅行的历史，不属于本地传播感染个案。吴尊友也说，中国大陆尚无本地传播的猴痘感染者，猴痘主要由境外输入。

吴尊友早前也发文，建议人们不要与外国人进行肌肤接触，以避免感染猴痘。这番言论在驻华外国群体中引爆争议，也被网民斥责为“排外主义”和“恐外症”。

中国疾控中心英文周报网站也在星期一刊登现场纪要，公布中国大陆的首起输入型猴痘病例病毒与德国病毒高度同源。

通报称，患者是一名29岁的中国籍男子，9月2日至8日曾到过德国，9月2日在柏林发生男男性行为。他之后前往西班牙，14日回到中国重庆。他在重庆冠病隔离点隔离时，自述身体出现类似猴痘的情况。