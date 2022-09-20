中国吁美方勿再充当全球最大战争制造者

中国外交部发言人称，美国在240多年历史里仅16年没打过仗，冷战结束后，美国发动战争的次数为此前的七倍多，希望美方能切实反省，不要再当全球最大的战争制造者。

据中国新闻网报道，针对美国独立调查记者诺顿报道引用美国国会研究服务部公布的数据指出，美国于1798年至2022年间，在海外发动了469次军事干预行为，仅冷战结束后至今的30多年间就发动了251次，数量远超冷战结束前190多年间的总和，中国外交部发言人汪文斌星期二（9月20日）在例行记者会上，作出上述回应。

汪文斌说，美方一再声称尊重和维护“以规则为基础的国际秩序”，然而美国国会公布的这些数据充分体现了“美国规则”的好战本性和霸权底色。

他指出，美国在240多年历史里，只有16年没有打过仗。随着冷战结束，外界预计美国会减少其海外军事行动，但事实却正好相反。美国在冷战后发动的军事干预行动频率是此前的七倍多。所有这些数字都是保守估计，并不包括美国的特别行动和秘密行动等。

汪文斌说，诺顿的报道还指出，美国军事干预行动的目标涉及世界上绝大多数国家，其中包括拉丁美洲几乎所有国家以及非洲大陆的大部分国家。

汪文斌强调，美方应当做的，不是空谈所谓规则和秩序，更不是指责别国破坏和平与稳定，而是切实反省并纠正自身四处对外发动战争、肆意干涉别国内政的错误行径，不要再充当全球最大的战争制造者。