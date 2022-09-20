河南省前八个月房地产开发投资下降4.6%

今年1至8月份，河南省房地产投资持续下行，商品房销售面积也同比下降。

据中新网报道，河南省统计局星期二（20日）发布的房地产开发和销售情况显示，今年1至8月份，该省房地产开发投资4751.47亿元（人民币，下同，954.7亿新元），同比下降4.6%；其中，住宅投资4021.67亿元，下降5.0%。

今年1至8月份，河南房地产开发企业房屋施工面积同比下降5.3%，其中，住宅施工面积下降4.6%；房屋新开工面积下降28.2%，其中，住宅新开工面积下降29.7%；房屋竣工面积下降28.8%，其中，住宅竣工面积下降25.3%；河南商品房销售面积同比下降9.2%，其中，住宅销售面积下降9.6%；商品房销售额4482.05亿元，下降16.7%。

在房地产开发企业到位资金方面，河南房地产开发企业实际到位资金4505.64亿元，同比下降14.8%。其中，中国国内贷款305.58亿元，下降20.1%；自筹资金2742.43亿元，下降5.3%；定金及预收款928.76亿元，下降27.3%；个人按揭贷款455.1亿元，下降31.5%。

由于行业周期性调整、结构性矛盾和疫情冲击等多重因影响，房地产市场出现阶段性困难。今年以来，河南各地出台一系列楼市纾困政策。