港议员预计“0+7”入境检疫措施最迟10月中实施

香港实政圆桌立法会议员田北辰相信，港府最快下个星期公布调整海外人士入境检疫至“0+7”（七天居家医学监测），最迟10月中实施。

据香港商业电台星期二（9月20日）报道，田北辰称当局正在敲定细节，包括旅客抵达香港机场后，是否要做核酸检测或以快速测试代替、旅客能否自行乘搭公共交通工具离开机场，以及已经完成接种三针疫苗的旅客，在七天家居医学监察期间能否到食肆等受疫苗接种限制等指定处所。

田北辰说，不少国家已经取消接受核酸检测的要求，若香港仍然要求旅客在机场做核酸检测，是要求过高，减少旅客赴港意欲。如果港府目标是与国际接轨，也应取消入境人士“黄码”的防疫限制安排，以免到最后未能吸引海外人士赴港，功亏一篑。

香港特首李家超20日上午在行政会议前记者会上说，港府各部门正积极研究在香港疫情放缓下抵港检疫的要求，当局会尽快公布调整机场到港的检疫安排是否有改动空间，目标是与世界联通、接轨及减少对旅客造成的不便。他并称希望有序部署，避免走回头路。

近日甚嚣尘上的声音是检视放宽入境检疫安排，由现行的“3+4”改为“0+7”，即取消酒店隔离，入境人士抵港后毋须进行三天的酒店检疫，只须将居家医学监测由四天加长至七天即可。