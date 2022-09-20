民调：面对中国大陆军事威胁43.6％民众认为台军方太软弱

台湾民意基金会星期二（20日）公布民调结果显示，43.6%民众认为，面对中国大陆军事威胁，台湾军队的整体回应太软弱，若大陆武力攻打台湾，51.5%的台湾民众对民进党政府保卫台湾的能力没信心。

据自由时报报道，民调显示，对于民进党政府保卫台湾的能力，20岁以上台湾民众中，非常有信心的占13.9%，还算有信心的占27.3%，不太有信心的占21.1%，一点也没信心的30.4%。

对于台湾总统蔡英文处理两岸关系的态度，15.5%的受访民众非常满意、33.1%觉得还算满意、19.1%不太满意、24.3%一点也不满意、6.1%没意见。民调显示，共有49%的受访民众满意蔡英文处理两岸关系的态度，43%的不满意。

民调也问及，如果中国大陆对台发动战争谁会赢，30%觉得台湾会赢得战争最后胜利，51%的受访民众认为大陆会赢，11%认为很难说。相比之下，47%的台湾民众认为乌克兰将赢得乌俄战争，25%认为俄罗斯会赢，14%不确定。

前民进党立委林浊水说，关于民众对于能否在台海打胜仗，民调数据非常令人担心。台湾比乌克兰的情况好很多，美国的战略重心已经移到亚太与中国大陆进行全方位角力，台湾第一岛链的地位比蒋介石时代更加重要，台湾也位于晶片产业链的重要位置，这些是乌克兰完全不能比的。

林浊水说，即使是这样，认为台湾会输的民众比赢还多，可能是对台湾军队没有信心。

本次民调访问期间是在9月12日和13日，调查对象是全台20岁以上成年人，有效样本1005人，抽样误差在95%信心水准下约正负3.09个百分点，依内政部最新人口统计资料进行地区、性别、年龄及教育程度加权，以符合母体结构。