华尔街日报：美国第七舰队指挥官称大陆有能力封锁台湾

美国海军资深官员说，中国大陆武装部队具备封锁台湾的能力。他强调中国大陆海军是全球规模最大的，并且快速扩张。

美国《华尔街日报》星期一（9月19日）刊发美国第七舰队指挥官卡尔·托马斯（Karl Thomas）的访问。他说：“他们（中国大陆）有一支规模非常庞大的海军，如果想要威吓台湾、在该岛周围部署军舰，完全绰绰有余。”

美国众议院议长佩洛西8月初访台后，中国大陆采取反制措施，通过“围台”军事演习，展示他们封锁台湾的能力。军事分析人士认为，通过封锁行动，北京可在无需武力犯台的情况下，迫使台湾政府屈服。

华盛顿数十年来对台采取战略模糊政策，不曾公开表态会否介入台海发生的军事冲突。尽管美国总统拜登在18日哥伦比亚广播公司（CBS）播出的专访中，表明如果北京对台发动“史无前例的攻击”，美国将出动军队保卫台湾，但他同时重申美国的“一中政策”保持不变。

美国第七舰队指挥官卡尔·托马斯在拜登的专访播出前，接受《华尔街日报》访问时说，他不知道中国大陆会否武力犯台或封锁台湾，但他的任务是做好准备应对他们将采取的任何行动。

托马斯说，他希望大陆能和平解决台湾问题的分歧，但如果大陆决定展开封锁行动，国际社会将介入。