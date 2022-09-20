大陆国台办主任：民族复兴与台胞前途命运息息相关

中国大陆国台办主任刘结一说，广大台湾同胞是中华民族的成员，民族复兴、国家强盛，与台湾同胞前途命运息息相关。两岸同胞要携手同心，共担民族复兴的责任，共享民族复兴的荣耀。

据北京日报客户端报道，第25届京台科技论坛9月19日至20日在北京和台北两地以线上线下相结合方式同步举行。刘结一星期一（19日）在北京开幕式暨主论坛致辞中，作出以上表述。

刘结一说，京台科技论坛是两岸同胞交流合作和台胞台企参与首都建设的重要平台，25年来围绕促进两岸经济、科技合作主题，加强科技创新引领示范，推动京台两地在高科技产业、先进制造业、现代服务业等领域取得丰硕合作成果。京台科技论坛走过的历程，见证了两岸同胞、企业促进交流合作、深化融合发展的成效。

刘结一表示，进入新时代，大陆经济快速发展、社会长期稳定的两大奇迹，为广大台胞台企乘势而上、在融合发展中收获更大利益福祉提供了重要保障和强劲推力。广大台胞台企进一步融入大陆大循环、受益双循环，必将使发展道路更宽、发展质量更高、发展后劲更足、发展收获更实。

他说，不久前，大陆发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。大陆有争取和平统一的足够耐心，更有捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。当前台海形势更加复杂严峻，根源是民进党当局不断进行谋“独”挑衅，一些外部势力变本加厉打“台湾牌”。这些恶劣行径只会给台湾同胞带来祸害，势必把台湾推向灾难深渊。

刘结一指出，中华民族伟大复兴的进程不可逆转，实现祖国完全统一的大势浩浩荡荡，无论外部势力“以台制华”还是“台独”势力谋“独”挑衅，都不可能得逞，注定以彻底失败告终。广大台湾同胞要明是非、观大势、持大义，看清自身前途利益所在，站在历史正确的一边，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，积极投身实现中华民族伟大复兴和祖国完全统一的大业。