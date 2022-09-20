汪洋会见伊协：要深入推进伊斯兰教中国化

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋星期二（9月20日）在北京会见中国伊斯兰教协会新一届领导班子成员，强调要深入推进中国伊斯兰教中国化。

据新华社报道，汪洋说，伊斯兰教界要学习贯彻中央统战工作会议、全国宗教工作会议精神，深入领会中共总书记习近平关于宗教工作的重要论述，全面贯彻党的宗教工作基本方针，立足自身职责落实好党中央相关决策部署，把伊斯兰教界人士和穆斯林群众紧密团结在党和政府周围，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

汪洋表示，中共党中央对第十次会议召开六年来中国伊协所做工作给予充分肯定。他强调，新一届中国伊协要坚持正确政治方向，听党话、跟党走的政治立场任何时候不能含糊，爱国主义、社会主义的旗帜任何时候都要高扬。

他还说，要深入推进中国伊斯兰教中国化，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持守正与创新相结合，做好解经、讲经等各项工作，广泛传递中国伊斯兰教爱国、和平、中道等理念，引导伊斯兰教界人士和穆斯林群众不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，推动中国伊斯兰教更好与社会主义社会相适应。

汪洋也要求，要加强自我教育、自我管理、自我约束，坚持全面从严治教，完善领导班子成员民主监督等各项制度，带头守法遵规、崇俭戒奢、提升修为，以强烈的责任感解决影响伊斯兰教健康传承的突出问题；要加强人才队伍建设，努力培养一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的伊斯兰教界代表人士队伍。

中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权参加会见。

中国伊斯兰教第十一次全国代表会议近日举行。会议审议通过了《中国伊斯兰教协会第十届理事会工作报告》，修改通过了《中国伊斯兰教协会章程》，选举产生了新一届领导班子及常务理事、理事。杨发明再次当选中国伊斯兰教协会会长。