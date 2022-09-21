中组部：把存在问题但不到严重违纪违法程度的干部调整下来

中共中央组织部负责人说，推进领导干部能上能下的难点是解决能下问题，主要是怎样把那些存在一定问题、但还不到严重违纪违法程度的干部调整下来。

据中新社星期二（9月20日）报道，中共中央办公厅日前印发新修订的《推进领导干部能上能下规定》。《规定》公开发布之际，中组部负责人就《规定》修订和贯彻实施等问题，回答了记者提问。

这位负责人称，从实际情况看，干部队伍整体上是过硬的，在脱贫攻坚、疫情防控、构建新发展格局、推动高质量发展等急难险重任务中冲锋在前、勇于担当，但也存在一些与新时代新征程新任务不适应的现象，尤其是有少数干部不担当、不作为、乱作为，庸懒散躺、推拖绕躲，严重贻误事业发展。

负责人说，修订过程中，总体上把握以下几点：一是聚焦突出问题。推进领导干部能上能下的难点是解决能下问题，主要是怎样把那些存在一定问题、但还不到严重违纪违法程度的干部调整下来。这次修订重点围绕调整不适宜担任现职干部，细化完善具体情形、调整程序、调整方式等。二是加大推进力度。在适用范围上，将国有企事业单位中担任领导职务的人员增列为参照执行范围；在具体情形上，严格干部管理标准，体现严的主基调。三是强化责任担当。四是注重衔接协调。

谈及这次修订的主要变化，该负责人称，修订新增六条内容，整合、删除七条，涉及干部下的渠道、适用范围、不适宜担任现职的主要情形、分析研判、核实认定、调整程序、调整方式、工作责任等内容，主要包括以下四个方面：

第一，整合下的渠道。重点围绕解决能下问题，对此前规定的到龄免职（退休）、任期届满离任、健康原因、问责、党纪政务处分等渠道进行整合，突出了对不适宜担任现职干部的组织调整。现有党内法规制度已有明确规定的，留下制度接口，不重复规定。

第二，充实完善不适宜担任现职的主要情形。坚持对干部高标准严要求，重点针对近年来从严管理干部中遇到的突出问题，从政治表现、理想信念、斗争精神、政绩观、执行组织纪律、担当作为、能力素质、工作作风、道德品行等方面，完善了不适宜担任现职的15种具体情形。

第三，优化核实认定和调整程序。《规定》进一步明确了有关方面特别是组织（人事）部门的组织实施、日常管理责任，强调要把功夫下在平时，深化对干部的日常了解，定期分析研判考核考察、巡视巡察、审计、统计等情况，准确识别不适宜担任现职的干部。坚持客观公正、实事求是，优化了调整程序，明确在核实认定环节，可以根据需要与干部本人谈话听取说明；在组织决定前，根据干部双重管理规定，要求主管方按规定程序征求协管方意见。

第四，增加调整安排方式。根据新修订的公务员法等制度规定，对此前规定的“调离岗位”、“改任非领导职务”的表述作了修改，增加了“提前退休”调整安排方式，明确符合提前退休条件的可办理提前退休。为破解职数制约瓶颈，对调整安排时有关超职数报批和消化问题作出专门规定。