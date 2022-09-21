美国和加拿大军舰星期二通过台湾海峡

美国海军称，一艘美国驱逐舰和一艘加拿大巡防舰星期二（9月20日）共同通过台湾海峡。美国海军强调两艘军舰是在执行例行性任务。

根据美国海军第七舰队在官网发布的声明，美国海军阿利·伯克级驱逐舰“希金斯号”（USS Higgins）和加拿大皇家海军哈利法克斯级巡防舰“温哥华号”（HMCS Vancouver），在星期二共同航经台湾海峡，执行例行性任务。

第七舰队强调，两艘军舰航经台湾海峡水域符合国际法的公海航行和飞行自由的适用范围，且不在任何沿海国家的领海范围内。

第七舰队还强调，“希金斯号”和“温哥华号”通过台湾海峡，展现了美国和盟邦对自由开放印太地区的承诺，这样的合作行动也代表着美国和盟邦对一个安全和繁荣地区的态度核心。

据路透社报道，加拿大防长安妮塔·阿南德（Anita Anand）称，加拿大作为一个太平洋国家，致力于维护印太地区的稳定与繁荣。这次例行通过台湾海峡，也展现了加拿大和盟邦对自由、开放和包容的印太平洋的承诺。

台湾国防部星期三（21日）也通报，一艘美国军舰和加拿大巡防舰航过台湾海峡由南向北行驶，期间台军全程掌握周边海空域动态，状况均正常。

近年来，美国、英国、加拿大等盟国的军舰经常航行通过台湾海峡，并强调这种航行符合国际法中的公海航行和飞行自由，但往往此举都会引来北京的强烈反对，认为这种举动将会破坏台湾海峡的和平稳定。