“消失”百天 李佳琦淘宝复播

中国“淘宝一哥”李佳琦星期二（9月20日）晚7点在淘宝复播，这是他自今年6月直播被中断后首次复播。

综合中新经纬、证券时报等中国媒体报道，李佳琦回归后的首场直播打出“理性消费 快乐购物”字样，购物页面显示有美妆个护、生活快消、时尚服饰三个分类。

截至9月20日晚8时30分，李佳琦直播间粉丝量达6445.6万，共计3727.5万观看，点赞量达1.17亿；上架的15款商品中，已有12款售罄。

晚上9点10分左右，李佳琦称，此次准备很匆促，很多货品都备货不足，数量很少，导致体验不好，对此他表示抱歉，因此提前结束直播，称星期三晚7点再与大家相聚直播间。

此次复播并未在微博、微信等平台进行预告，但仍是人气爆棚。截至结束直播时，两个小时左右的时间，李佳琦直播间观看量超过6000万，优于此前他大部分普通直播日（非平台大卖促销等活动日）的数据。

在此次直播之前，李佳琦最后一次直播是在今年6月3日，当天直播突然中断，随后他在微博上以“内部设备故障”作为直播的中断解释。

浙江消保委在6月6日曾发通告称，“在淘宝平台的李佳琦直播间发现一批次商品标签不规范问题。”李佳琦的运营方美腕表示，立即停售相关商品，对库存商品进行整改。

李佳琦6月停播后，几乎每月都要传上一回“复工”的消息，结果都被证实为假消息。直到9月20日才重新直播。

另一位颇受欢迎的直播“一姐”薇娅去年因涉偷逃税被处以史无前例的2.1亿美元（约2.96亿新元）的罚款，然后再未复出。

中国国家广播电视总局、文化和旅游部今年6月联合印发《网络主播行为规范》，强调网络主播应坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，积极践行社会主义核心价值观；并为网络主播从业行为划定底线和红线，包括不得发布违反宪法所确定的基本原则及违反国家法律法规的内容，不得蓄意炒作社会热点和敏感问题等。