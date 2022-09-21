中国联通被美FCC列入安全风险清单

发布 / 2022年9月21日 9:13 AM

更新 / 2022年9月21日 9:16 AM

美国FCC星期二宣布将中国联通列入对美国国家安全造成威胁的安全风险清单。图为今年9月中国联通在北京举行的服贸会上摆出的展览摊位。（路透社）
美国FCC星期二宣布将中国联通列入对美国国家安全造成威胁的安全风险清单。图为今年9月中国联通在北京举行的服贸会上摆出的展览摊位。（路透社）

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美国联邦通信委员会（FCC）星期二（9月20日）宣布，将中国联通列入对美国国家安全造成威胁的安全风险清单。

据路透社报道，一同被加入这个“覆盖名单”（Covered List）的还有中国电信公司太平洋网络公司及其全资子公司全美通讯网（ComNet）。

美国联邦通信委员会指控，上述几家公司受到中国政府的利用、影响和控制。FCC担忧，这些公司将“被迫遵守中国政府的通信拦截要求，而没有能力反抗这些要求”，因此对美国国家安全带来风险。

这项制裁是美国FCC依据2019年颁布的一项旨在保护美国通信网络安全的法律，进入清单的公司被认定对美国国家通信安全构成威胁。

截至目前，中国联通、中国电信和中国移动三大中国电信运营商都已被列入清单中。

今年1月，美国FCC才以国家安全为由，撤销对中国联通（美洲）营运有限公司在美国运营的授权，要求中国联通在该命令发布后60天内停止在美国的国内、州际和国际电信服务。

FCC主席罗森沃塞尔 (Jessica Rosenworcel) 当时说，越来越多的证据表明，中国国有电信运营商对美国的电信网络安全构成了威胁。

中国驻美大使馆、中国联通和太平洋网络的美国代表律师没有回应置评请求。

近年来，美国持续加大力度对中国通信公司祭出制裁措施。去年3月，美国FCC还将华为、中兴通讯、海能达、杭州海康威视和浙江大华五家中企列入了覆盖名单；到了今年3月，中国电信和中国移动也被列入名单中。

列入覆盖名单意味着FCC每年80亿美元（112.83亿新元）的服务基金将不得被用于购买或维护这些公司的产品。该基金用于支持农村地区、低收入消费者以及学校、图书馆和医院等设施的电信设备。

对于美国制裁中国企业的举动，中国商务部今年3月曾批评美国此举泛化国家安全概念，滥用国家力量，在缺乏事实依据的情况下恶意打压中国企业，违背市场原则，破坏双方合作氛围，中方对此表示严重关切。

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