中国联通被美FCC列入安全风险清单

美国联邦通信委员会（FCC）星期二（9月20日）宣布，将中国联通列入对美国国家安全造成威胁的安全风险清单。

据路透社报道，一同被加入这个“覆盖名单”（Covered List）的还有中国电信公司太平洋网络公司及其全资子公司全美通讯网（ComNet）。

美国联邦通信委员会指控，上述几家公司受到中国政府的利用、影响和控制。FCC担忧，这些公司将“被迫遵守中国政府的通信拦截要求，而没有能力反抗这些要求”，因此对美国国家安全带来风险。

这项制裁是美国FCC依据2019年颁布的一项旨在保护美国通信网络安全的法律，进入清单的公司被认定对美国国家通信安全构成威胁。

截至目前，中国联通、中国电信和中国移动三大中国电信运营商都已被列入清单中。

今年1月，美国FCC才以国家安全为由，撤销对中国联通（美洲）营运有限公司在美国运营的授权，要求中国联通在该命令发布后60天内停止在美国的国内、州际和国际电信服务。

FCC主席罗森沃塞尔 (Jessica Rosenworcel) 当时说，越来越多的证据表明，中国国有电信运营商对美国的电信网络安全构成了威胁。

中国驻美大使馆、中国联通和太平洋网络的美国代表律师没有回应置评请求。

近年来，美国持续加大力度对中国通信公司祭出制裁措施。去年3月，美国FCC还将华为、中兴通讯、海能达、杭州海康威视和浙江大华五家中企列入了覆盖名单；到了今年3月，中国电信和中国移动也被列入名单中。

列入覆盖名单意味着FCC每年80亿美元（112.83亿新元）的服务基金将不得被用于购买或维护这些公司的产品。该基金用于支持农村地区、低收入消费者以及学校、图书馆和医院等设施的电信设备。

对于美国制裁中国企业的举动，中国商务部今年3月曾批评美国此举泛化国家安全概念，滥用国家力量，在缺乏事实依据的情况下恶意打压中国企业，违背市场原则，破坏双方合作氛围，中方对此表示严重关切。