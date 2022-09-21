港澳办副主任：国安法令港“大陆化”是危言耸听

中国国务院港澳办副主任黄柳权星期二（9月20日）称，有人指《香港国安法》使香港越来越“大陆化”，是在“危言耸听”。

据香港《星岛日报》报道，中共中央宣传部星期二在北京举行“中国这十年”发布会。黄柳权说，《香港国安法》不但没损害香港的经济自由度，反而为香港的繁荣稳定和竞争优势提供了法律保障。

黄柳权强调，香港在2019年爆发反修例风波，形势严峻。隔年实施《香港国安法》后，香港由乱转治。维护国家安全是世界各国通行的做法，《香港国安法》和世界其他国家的国安法没什么两样，“所以，一些人讲香港实施了《国安法》，就会使香港变得愈来愈‘大陆化’或者‘内地化’，这样的说法是危言耸听，也是带有政治偏见的。”

黄柳权引述数据说，香港资产及财富管理业务总值在2021年底达到了35.55万亿港元（6.39万亿新元），超过了2019年底数额的两成。香港银行今年7月存款额超过15万亿港元，比《香港国安法》实施前增加了8.5％。今年3月，国际货币基金组织赞扬香港金融体系稳定，再一次肯定香港作为主要的国际金融中心的地位。

至于有舆论指香港出现“移民潮”，过去一年有超过11万名居民离港，黄柳权引用香港统计处的报告回应称，香港作为一个国际城市，人口的流动性一直很高，人口减少的原因是多方面的。过去10年，不包括单程证持有人的香港居民在大部分年份均录得净移出，因此说香港现在出现“移民潮”，并不恰当。