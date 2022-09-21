中国“两高两部”发取保候审新规：少捕慎诉慎押

中国“两高两部”发布修订后的取保候审新规，要求体现宽严相济刑事政策，以及少捕慎诉慎押的刑事司法政策。

据“最高人民法院”微信公众号消息，“两高两部”（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部）对1999年印发的《关于取保候审若干问题的规定》进行了修订，并于星期三（9月21日）正式发布。

文件称，随着中国经济社会发展和法治建设不断进步，犯罪结构和刑罚结构逐渐轻缓化。要体现宽严相济刑事政策以及少捕慎诉慎押的刑事司法政策。

新规定进一步明确了取保候审的适用范围，强化了对被取保候审人的执行监督，解决了取保候审执行中遇到的一些具体问题，还进一步规范了取保候审的工作衔接。

“两高两部”相关部门负责人说，少捕慎诉慎押作为宽严相济刑事政策的具体落实，要求办案机关依法、准确适用各类强制措施。新法规进一步明确应当取保候审的对象；明确可以在被取保候审人暂住地执行取保候审；明确“严重疾病”和“生活不能自理”的标准；简化被取保候审人申请离开居住地的审批程序；规定了保证金退还的便利途径。

新法规还明确被取保候审人的活动范围；明确异地执行取保候审时被取保候审人的报到义务；细化对被取保候审人的违规惩处措施。

取保候审是刑事诉讼中一项重要的非羁押性强制措施，规范适用取保候审。

