亚洲开发银行料中国经济放缓至3.3％

亚洲开发银行下调中国经济增长预期，并下调了对亚洲发展中经济体的展望，影响因素包括利率攀升、俄乌战争持续以及中国的动态清零防疫政策。

据彭博社报道，亚洲开发银行星期三（9月21日）发布亚洲发展展望更新报告，该地区经济今年料将增长4.3%，7月时的预期为4.6%。亚洲最大经济体中国的经济增速料将放缓至3.3％，之前预期为4％。

零星出现的疫情和防疫封控措施削弱了中国经济增速，亚洲开发银行预计，中国经济增速将三十多年来首次慢于其他亚洲发展中经济体。不包括中国在内，亚洲其他发展中经济体料今年将增长5.3％。

亚洲开发银行首席经济学家帕克（Albert Park）说：“亚洲发展中经济体继续复苏，但风险依然突出。”全球经济显著下滑将损害出口，而发达经济体的货币政策收紧力度强于预期，可能引发金融动荡。

由于通胀和货币紧缩，该行将印度今年的经济增长预测从7.2％下调至7％。受印尼和菲律宾强劲的国内需求推动，东南亚经济有望录得5.1％的增长。

帕克说，虽然亚洲地区的通胀率低于其他地区，但供应中断继续推动食品和燃料价格上涨。 “亚洲发展中经济体的政府需要对这些风险保持警惕，采取必要措施来遏制通胀的同时保持经济增长。”

