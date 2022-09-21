港男子在英领事馆外吹奏《荣光》涉煽动罪被捕

英女王伊丽莎白二世的国葬于星期一（9月19日）举行，香港有大批市民当晚到英国驻港总领事馆外悼念女王，但现场有一名男子以口琴演奏《愿荣光归香港》等歌曲，涉嫌“作出具煽动意图的行为”被捕。

综合《星岛日报》《明报》等港媒报道，星期一晚上，有数百名香港市民在英国驻港总领事馆外悼念女王，一同观看英女王国葬仪式直播，并献上蜡烛和鲜花。现场还有一些人挥舞着英国国旗，贴出“我爱香港”的标语。

据现场消息称，当晚8时左右，一名男子在英国驻港总领事馆对面吹奏口琴，演奏英国国歌和反修例示威者创作的《愿荣光归香港》等歌曲，引来不少市民围观。

不久后逾百人纷纷举起亮了灯光的手机，随着口琴的伴奏合唱《愿荣光归香港》，又高呼“God Save the Queen”（天佑女王）和“香港人加油”等口号。

在现场维护秩序的警员见状，随即通知上级增援戒备，同时呼吁在场人士离开，有警员则用清水熄灭领事馆外的蜡烛。但警方的呼吁一度被领事馆职员阻止。

领事馆职员称，市民聚集的位置仍属于领事馆范围，维持秩序会由领事馆方面负责。但警方随后向领事馆解释，警方担心现场过度拥挤，引起传播病毒风险，因此前来监察情况。职员回应称，过去多天也有大量市民到场悼念，但不曾有问题出现，因此对警方的行动感到惊讶。

香港警方发言人称，当晚9时30分左右，一名43岁彭姓香港男子，在中区法院道一号附近涉嫌作出具煽动意图的行为，违反《刑事罪行条例》第九条被捕，其后获准保释候查。

据悉，被捕的这名43岁男子正是以口琴吹奏《愿荣光归香港》的男子。

消息称，香港警务处国家安全处正跟进案件，不排除采取进一步行动，逮捕更多人士。

对此，国际特赦组织称，此次事件反映港府再次使用殖民时期的“煽动罪”来掩盖批评的声音，并强调吹奏口琴的人无罪，港府应停止打压表达自由。