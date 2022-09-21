中国民航局对波音737 Max展开适航审查

中国民航局星期二（9月20日）宣布，民航局上周与波音公司召开了会议，对737 Max机型展开适航审查。

据中国民用航空网，中国民航局9月14日与波音公司在浙江舟山组织召开了737MAX飞机运行评审专题会议，旨在评审737系列改进后的整体机型训练规范。

据悉，预期会议提出的疑问解决后，民航局将发布《波音737系列飞机航空器评审报告》第二次修订，标志着中国民航恢复737MAX新飞机引进即将完成全部流程。

民航局飞行标准司、航科院航空器评审中心专职评审人员参加此次评审，会议还邀请了部分航空公司飞行、维修技术专家，以及涉及地区管理局主任运行监察员、主任维修监察员参会。波音中国公司、波音舟山完工和交付中心部分人员对会议提供线下支持，波音737项目及技术团队在西雅图提供线上支持。

专题会议第二天，与会代表还参观了波音舟山完工和交付中心。

另据路透社报道，波音发言人星期二拒绝置评与中国民航局的会议，称公司将继续与包括中国在内的客户和监管机构合作，确保737 MAX在全球范围内安全复飞。

就在于与中国民航局的会议召开后的一天，波音公司首席执行官卡尔霍恩（Dave Calhoun）9月15日在华盛顿举行的行业活动上宣布，将部分原定供给中国的飞机转给了其他买家。卡尔霍恩说，虽然向中国销售飞机对波音的未来非常重要，但公司不能无限期等下去。

波音今年7月曾称，公司约有290架737 MAX飞机未交付，其中约一半是指定给中国客户的。

2018年与2019年，两架机型为波音737MAX的航班分别在印尼和埃塞俄比亚发生空难，中国此后宣布停飞这一机型。两起空难都与飞机软件的设计缺陷有关。

尽管这一机型已经在大多数国家复飞，但在中国尚未完全获得复飞批准。