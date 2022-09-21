国民党团就阻挡疫苗采购告陈时中渎职

国民党立法院党团星期三（9月21日）就台湾前卫福部长、民进党籍台北市长参选人陈时中涉嫌阻挡冠病疫苗采购和掩盖采购合约等，状告陈时中涉嫌渎职。

据台湾《联合报》报道，国民党党团书记李德维、立委洪孟楷和叶毓兰星期三到台北地检署，告发陈时中在前年冠病疫情暴发、台湾急需疫苗之际，出现疑似阻挡慈善团体和县市政府采购疫苗，事后又掩盖疫苗采购合约等黑箱作业。

李德维说，国民党团告发陈时中涉嫌渎职，是想了解当时疫苗采购发生了什么问题，为什么很多民间团体当时都想协助，卫福部却迟迟没有动作，以及当中是否有70亿元（新台币，下同，约3.14亿新元）的价差。

身兼国民党台北市长候选人蒋万安竞选发言人的李德维指出，当时疫苗采购所有的公文、合约都被归为机密，当时蒋万安调阅资料时就发现内含除外条款，只有司法机关和立法院可以审视机密，但立法院却拿到被涂黑的资料，所以今天只能透过司法提告还原真相。

洪孟楷认为，民进党政府四次编列防疫纾困预算，国民党四次都给予支持，共准许了8400亿特别预算，但在疫苗采购方面却不见充分准备，政府采购疫苗的钱都是人民的纳税钱，为何不能告诉人民到底一剂疫苗单价多少钱。

叶毓兰则说，政府应把这些该接受人民检验的资料摊在阳光下，既然民进党要躲躲藏藏，国民党就只好诉诸司法，让法官、检察官好好来调阅资料。

洪孟楷强调，他们是用立法院国民党团的名义告发陈时中，不是一个政治动作、选举动作，而是针对疫情至今已两年多，预算的使用有没有办法让全民看到，以及当初到底有没有人挡疫苗，真相唯有具体告发陈时中才能还原，也希望检调能够动起来，给台湾人一个交代。

台湾年底“九合一”地方选举将届，政府是否曾阻挡民间采购BNT疫苗争议再次掀起热议。慈济慈善基金会执行长颜博文本月10日受访时透露，去年欲采购BNT疫苗，被政界、工商界大老劝“买不到的，不要浪费力气”。

不过，陈时中多次强调，疫苗是抗疫最重要的战略武器，没有执政党会自己放弃，这道理非常浅显。台湾总统府则把疫苗延迟责任指向中国大陆介入，强调政府没有阻挡疫苗，是政府和民间共同解决问题。

台湾中央流行疫情指挥中心也反指国民党刻意忽略大陆阻挡台湾购买疫苗的问题。