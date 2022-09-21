重庆原公安局长邓恢林一审获刑15年

重庆市政府原副市长、市公安局原局长邓恢林因受贿罪被判处有期徒刑15年。邓恢林被指是中国公安部原副部长孙力军政治团伙案的一员。

据央视新闻报道，河北省保定市中级人民法院星期三（9月21日）公开宣判邓恢林受贿一案，并对邓恢林判处有期徒刑15年和400万元（人民币，下同，80.15万新元）的罚金；对邓恢林受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。

经审理查明，1999年春节前至2020年1月，邓恢林利用担任湖北省乡镇企业管理局计划财务处副处长，湖北省经济委员会办公室主任，湖北省经济委员会副主任，湖北省宜昌市政府副市长，宜昌市委常委、市公安局局长，湖北省公安厅副厅长，中央政法委反分裂指导协调室负责人，中央政法委办公室主任，重庆市政府党组成员、副市长、市公安局局长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位或个人在企业经营、特殊号段车牌办理、职务提拔调整等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物，共计折合人民币4267万余元。

保定市中级人民法院认为，邓恢林的行为构成受贿罪，且受贿数额特别巨大，并具有多次为他人谋取职务提拔、调整，利用职权插手案件办理等从重处罚情节，依法应当从严惩处。同时，邓恢林又具有主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿犯罪事实，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴等情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

邓恢林是孙力军政治团伙案六名官员中的其中一人，中国中央电视台今年1月播出的反腐纪录片《零容忍》中，首度曝光孙力军政治团伙案，其中就包括邓恢林。

邓恢林是在2020年6月被查，去年1月初被“双开”（开除中共党籍和公职），同月下旬被逮捕。当时官方通报指邓恢林在中共党内搞团伙，捞取政治资本，热衷政治投机，妄议党中央大政方针，搞迷信活动。

邓恢林案被认为对重庆政坛和社会造成的破坏性和影响力极为广泛，中共重庆市委书记陈敏尔也曾多次表态要坚决肃清邓恢林流毒影响。