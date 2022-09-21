中国央行称当前利率处于较合理水平

中国人民银行称，目前中国定期存款利率约为1％至2％，贷款利率约为4％至5％，利率处于较合理水平。

据中国人民银行微信公众号，央行货币政策司星期二（9月20日）发表题为《深入推进利率市场化改革》的文章。

文章称，中共十九大以来，人民银行持续深化利率市场化改革。人民银行重点推进贷款市场报价利率（LPR）改革，建立存款利率市场化调整机制，以改革的办法推动实际贷款利率明显下行；完善中央银行政策利率，培育形成较为完整的市场化利率体系；坚持以自然利率为锚实施跨周期利率调控，发挥市场在利率形成中的决定性作用，为经济高质量发展营造适宜的利率环境。

文章称，目前中国定期存款利率约为1%至2%，贷款利率约为4%至5%，真实利率略低于潜在实际经济增速，处于较为合理水平，是留有空间的最优策略。当前中国的经济增长、物价水平、就业状况、国际收支平衡等货币政策调控目标均运行在合理区间，充分验证中国当前的利率水平总体上处于合理区间。

文章还写道，下一步，中国央行将继续深入推进利率市场化改革，持续释放LPR改革效能，加强存款利率监管，充分发挥存款利率市场化调整机制重要作用，推动提升利率市场化程度，健全市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥好利率杠杆的调节作用，促进金融资源优化配置，为经济高质量发展营造良好环境。