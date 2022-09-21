港议员认为应放宽检疫至“0+3”或“零检疫”

香港选委会界立法会议员吴杰庄认为，香港特区政府应进一步放宽抵港检疫期至“0+3”（三天居家健康监测），甚至是“零检疫通关”。

据香港商业电台报道，吴杰庄星期三（9月21日）在电台节目上说，全球正逐步开放之际，香港需要与时并进，恢复对外通关。

他表示，理解政府担忧放宽检疫措施后会令医疗系统承压，但相信经过今年2月和3月的第五波疫情后，香港医院已汲取经验，有措施能应付放宽检疫后上升的病例。

针对目前入境香港须持有48小时内的核酸检测阴性结果，今年7月曾到访韩国的吴杰庄说，在韩国找到核酸检测的地方并不容易，尤其是在非英语地区，要找到有提供英语核酸检测报告的诊所更是难上加难。此外，核酸检测费用十分昂贵，动辄需要1000元港币（约179新元）至数千元港币，加重旅客负担。

因此，吴杰庄建议港府可容许旅客抵达香港后能以快测取代核酸检测，相信只要提升旅客抵港后的快测次数，会有一定的保障。

选委会界别立法会议员江玉欢则说，调节入境旅客抵港检疫天数只是其中一项防疫手段，最重要是清晰厘清防疫政策目的。因为疫情对基层市民和工商业界，特别是小商户的打击太大，很多人都希望恢复经济，减少防疫措施构成的不便，令生活复常。

江玉欢指，如果政府将检疫“3+4”方案调整至“0+7”，要同时提出往后的放宽放宽至“0+3”或“0+0”的时间表及指标。