上海原公安局长龚道安一审被判无期

上海市政府原副市长、市公安局原局长龚道安因受贿罪一审被判处无期徒刑，他被控非法收受相关人员财物折合人民币7343万余元（约1472万新元）。

据中国央视新闻报道，河北省唐山市中级人民法院星期三（9月21日）公开宣判龚道安受贿一案，对龚道安以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对龚道安受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，1999年下半年至2020年7月，龚道安利用担任湖北省荆州市公安局副局长，湖北省公安厅刑事侦查总队重案侦查处处长、经济犯罪侦查总队总队长，湖北省咸宁市委常委、政法委书记、市公安局局长，公安部技术侦察局副局长、局长，上海市政府党组成员、副市长、市公安局局长等职务上的便利以及本人职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、工程承揽、案件办理、职务提拔等方面提供帮助，非法收受相关人员财物共计折合人民币7343万余元。

法院认为，龚道安的行为构成受贿罪。龚道安受贿数额特别巨大，为他人谋取职务提拔，利用职权插手案件办理，应当从严惩处。龚道安到案后如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，赃款赃物已全部追缴，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

龚道安是2017年中共十九大后上海首个落马的副部级高官。他曾长期在湖北省工作，历任湖北省公安厅刑事侦查总队重案侦查处处长、经济犯罪侦查总队总队长、中共湖北省咸宁市委常委、政法委书记、市公安局局长等职，2010年被调往公安部负责技术侦查的十二局担任副局长，两年后升任局长。

2017年6月，龚道安空降上海出任市公安局局长，2018年1月升任上海市副市长，跻身副部级行列。

龚道安2020年8月被官宣落马，去年2月被“双开”（开除中共党籍和公职）。中国中央电视台在今年1月播出的反腐纪录片《零容忍》首度曝光中国公安部原副部长孙力军政治团伙案，龚道安被指是孙力军政治团伙案的一员。

其他被指是孙力军政治团伙成员的还包括中共江苏省委原常委、政法委原书记王立科，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云，以及重庆市原副市长、市公安局原局长邓恢林等。

河北省保定市中级人民法院星期三上午已公开宣判邓恢林受贿案，邓恢林因受贿罪被判处有期徒刑15年。

