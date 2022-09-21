港议员批港府政策不佳致航运公司出走

香港货柜码头吞吐量连年下跌，去年跌至1780万TEU（20呎标准货柜），全球排名第九，被上海、新加坡及深洲等港口超越。香港立法会航运交通界议员批评说，政府在航运方面欠缺规划，不定期重新招标导致租金上涨，连带提升货柜存放价格，削弱香港竞争力。

据香港01报道，从事货柜存放的业界人士说，新加坡物流业有长远规划，货柜场租约长达30年，可供业界稳定发展，现在已有不少航运公司将总部迁至新加坡或上海，令香港货柜存放服务的生意大减。

货柜存放是航运业必要的后勤支援之一。香港立法会航运交通界议员易志明说，碍于香港政府缺乏相关政策，货柜场只能透过短期租约租地，最长为期七年，其后按季续约，政府会不定期“翻标”（重新招标），增加业界的不确定性。最近有货柜场因洪水桥发展而不获续约，希望政府预留地方，供业界无缝衔接迁移，否则生意将一去不复返。

落马洲中港货运联会主席蒋志伟说，开设货柜场的投资金额大，政府重新招标时，原有场主无法投回土地，场内的机械变相拱手相让给下一手，对原有场主不公平。若货柜场主希望继续营运，需要出高价投得土地，结果令租地成本愈来愈高昂，存放货柜月租亦愈来愈贵。

他说，现在香港一个货柜车泊位月租逾4000元（港元，719.51新元），深圳及广州只需要1000多元（人民币，约200新元），新加坡只需约300多新元，因此不少船家选择到其他港口，以节省成本。

自由党选委界立法会议员李镇强指，中国中央政府《十四五规划》提出支持香港提升国际航运中心地位，但港府实际上并无政策支援，业界只能自求多福。