腾讯已经斥资23亿美元回购股票

腾讯控股虽不断回购股票，但还是不能重振投资者信心，公司股价徘徊在2018年低点附近。

据彭博社报道，作为中国市值最大的公司，腾讯过去一个月斥资近10亿美元（14亿新元）回购股票，年内总计已回购23亿美元股票。6月末时，腾讯主要股东Prosus NV称，将有序少量减持腾讯股票，此后腾讯加快回购行动。

据彭博计算，腾讯本月虽每日都在回购股票，但股价较2021年1月高点已下跌逾60%，市值也较当时蒸发约5800亿美元。中国经济放缓程度加深、监管方面变幻莫测，以及市场认为科技公司飞黄腾达的日子已经过去，都是影响腾讯股价的不利因素。

光银国际研究部主管林樵基分析，主要股东减持给腾讯带来不小压力，回购是有帮助，但力度还是不够，需要政府政策层面的支持方可扭转局面。

腾讯第二季度营收首次出现下滑，中国经济下滑波及公司主要业务。投资者虽认为监管整顿的疾风骤雨已过，腾讯控股的一款新游戏已获批，但对公司增长前景仍有疑虑，且Prosus还在减持腾讯股票，这些因素依然挥之不去。

9月8日，Prosus称卖出111.5万股腾讯普通股，持股比例降至27.99%。早前公告显示，Prosus上半年卖出逾390万股腾讯股票。

在此背景下，陆续有报道称腾讯将减持在其他公司的持股。星期二（20日）时道琼斯援引知情人士报道，腾讯控股在考虑减持所持部分公司的股权，为股票回购提供资金，并将重点重新放在增长战略。

而腾讯是美团、快手科技和哔哩哔哩等主要科技公司的重要股东，此类报道加剧了中国科技领域的不确定性。

尽管腾讯否认了道琼斯报道内容，但多数投资对象股票在香港下跌，美团和哔哩哔哩一度下跌3.8%。腾讯也下跌2%。