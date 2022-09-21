中共中央台办：将尽最大努力争取和平统一

中共中央台办星期三（9月21日）称，中国大陆将尽最大努力争取和平统一，但若“台独”分裂势力或外部势力挑衅甚至突破红线，将不得不采取断然措施。

据澎湃新闻报道，中共中央宣传部星期三早上举行十八大以来对台工作和两岸关系发展情况发布会。针对大陆方面是否会“以武促统”，以及实现统一的时间表，中共中央台办宣传局局长、新闻发言人马晓光称，中国大陆坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。

马晓光称，这种高度自信来自于国家的发展进步，来自于14亿多中国人民的强大民意支持，来自于中华悠久历史文化，所以愿意继续以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一前景。

同时他也警告，中国捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移，绝不允许任何人、任何势力侵犯和分裂祖国的领土。如果“台独”分裂势力或外部势力挑衅逼迫甚至突破红线，将不得不采取断然措施。“台独”分裂势力企图“以武拒统”“倚外谋独”，只会加快自身灭亡。

中共中央台办研究局局长仇开明也提到，尽管当前台海形势严峻复杂，面临多重挑战，但是对于解决台湾问题，实现祖国完全统一，既有战略定力和历史耐心，也充满自信。

另外，针对中国大陆将对早前公布的两批“台独”顽固分子清单采取怎样的措施，中共中央台办新闻发言人朱凤莲称，中国大陆将积极运用法律武器打击遏制“台独”分裂活动，对“台独”顽固分子及其关联企业和金主等主要支持者实施惩戒。

朱凤莲续称，大陆将持续对“台独”分子采取精准打击措施，对涉“独”言论嚣张、谋“独”行径恶劣、“倚美谋独”活动的“台独”分子加大惩戒的力度，禁止其本人和家属进入大陆及香港、澳门特别行政区，限制其关联企业和大陆有关的组织和个人进行合作，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，以及采取其他必要的惩戒措施，依法对“台独”顽固分子追究刑事责任，终身有效。

朱凤莲说，大陆也将根据形势发展变化，进一步出台反对和遏制“台独”分裂图谋及行径的法治新举措。