国民党指TVBS移频涉言论自由不容侵犯

针对台湾电视系统业者申请将立场亲蓝的TVBS新闻台移频换亲绿的“镜电视”一案，国民党星期三（9月21日）向通讯传播委员会（NCC）呼吁，反对粗暴移频，强调此事涉及言论自由，不容侵犯；NCC则回应，NCC都依法定程序审议，不会持特定立场。

综合台湾《联合报》和中央社报道，国民党星期三早上召开记者会，国民党文传会主委洪孟楷称，国民党对NCC提出三点要求：反粗暴移频，坚守原则、不可双标；反变相关台，新闻言论自由、不可一错再错；数位中介恶法，全民反弹，不可强推。

曾在TVBS服务八年、担任主播的国民党台北市议员锺沛君表示，自己担忧发生寒蝉效应，民进党总是一手红萝卜、一手棍子，上次棍子打中天后，红萝卜给华视，这次显然拿起棍子对向TVBS，红萝卜要给镜新闻。TVBS新闻台长期收视佳，坚持维持中立，却被政治因素一脚踩在脚底。NCC罔顾的不只是TVBS的权益，更是全民的收视权，相信大家都不会坐视。

另一位也曾担任过新闻主播的国民党新北市议员参选人戴湘仪呼吁，政府别让台湾成为国际笑话，别让台湾新闻自由受到如此威胁。从中天关台开始，政府立场已有所倾斜，NCC应要捍卫媒体的评论自由，而非仅维护特定立场媒体。

对此，NCC发言人翁柏宗回应，针对频道异动，NCC都依法定程序审议，不会持特定立场。本案后续会综合考量市场竞争、消费者权益、频道内容多样性及产业秩序等其他公共利益四个面向，并依相关规定审议。

台湾第三大有线电视系统台湾宽频通讯（TBC）等八家业者向通讯传播委员会（NCC）申请，拟将原本在第55频道、立场亲蓝的TVBS新闻台，移到自家平台的第158频道或149频道，让亲绿的“镜电视”上位。NCC重申会谨守独立机关分际，依相关规定审议。