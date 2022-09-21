贺一诚就施政报告听取意见 争取更多惠澳措施

澳门特区行政长官贺一诚星期二（9月20日）与就制定明年施政报告听取澳区全国政协委员意见。贺一诚提到，旅游业对澳门经济举足轻重，要争取更多惠澳措施。

据澳门政府入口网站消息，贺一诚星期二与澳区全国政协委员举行座谈会，听取对特区政府制定《2023年财政年度施政报告》的意见及建议，并就建设横琴粤澳深度合作区、提振澳门经济、发展现代金融等议题交换意见。

全国政协常委廖泽云首先感谢贺一诚带领特区政府各部门齐心对抗疫情，赞扬特区政府准备了各项防疫抗疫应对预案，并持续推出多项“保就业、稳经济、顾民生”措施。他建议，应加快在债券市场等现代金融项目的发展步伐，吸引更多海内外投资者参与澳门的现代金融发展。

全国政协常委马有礼称，自去年公布《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》以来，特区政府在推进深合区的各项工作，成绩有目共睹，早前粤澳合作联席会议肯定了深合区合作卓有成效，促进融入国家发展的步伐。他建议在跨境金融方面，尽快清晰相关制度，以吸引更多投资者参与。

贺一诚称，在中央政府的大力支持下，深合区的发展及创新，展现了“一国两制”的制度优势及强大生命力。深合区的发展离不开大胆创新，以达到经济适度多元的目标。

他强调，旅游业对澳门经济举足轻重，国务院港澳办副主任黄柳权星期三称，中央有关部门将积极研究推出支持澳门旅游业发展、加快深合区建设等一系列政策措施，均显示了中央对澳门的关心及支持。

贺一诚称，澳门是很多人士期待到访的地方，特区政府已为即将到来的中国大陆长假期做好准备，全力确保来澳客源稳定，相信借此能进一步带动澳门经济复苏，期望政协委员未来能在各自熟悉的范畴向中央多提案及建言，争取更多惠澳措施。

出席座谈会的行政法务司司长张永春称，本届特区政府自上任以来，一直优先处理与民生息息相关的各项法律及法规，今后也将陆续启动修改其他相关法律的程序，目前正就明年的法律提案密锣紧鼓进行工作；经济财政司司长李伟农则称，就发展现代金融方面，特区政府在中国大陆相关部委等的支持下，正持续完善相关法制及“中央证券托管系统”的建设，营造更安全稳健的投资环境，为经济多元化再踏出重要一步。