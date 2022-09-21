台湾今年GDP料增长3.4％

台湾元大宝华综经院星期三（21日）发布2022全年经济预测，预测今年台湾经济成长率3.4%，预估明年经济成长率3.08%；并预测CPI（消费者物价指数）年增率至2.94%，预估明年CPI年增率1.69%。

据《自由时报》报道，元大宝华预估，台湾今年经济成长率估达3.4%，第3、4季成长率分别为4.15%、2.73%；明年经济成长率估达3.08%，各季成长率分别为1.65%、3.95%、3.95%、2.75%。至于今年CPI年增率预测为2.94%。

元大宝华综经院董事长叶银华说，台湾经济成长受全球需求下滑影响，制造业库存过高，陷入景气衰退，然疫情受控后，人民恢复正常生活，服务业景气回稳。

叶银华指出，当前经济情况是从旧均衡走向新均衡的调整过程，因为疫情严重扭曲全球经济供需面与供应链，导致后疫情时代出现负向产出缺口与通膨高涨共存、商品与服务需求此消彼涨、供应链瓶颈急速缓解又逢需求减弱致库存剧增等异常现象，有待时间修复，且疫情期间的供应链混乱，将加快美中贸易战与近年去全球化风潮所致的短链化与在地化生产脚步。

物价方面，叶银华说，近月CPI年增率持续超过央行中期监控物价区间上限2%，输入性通膨与新台币兑美元汇率贬值，助长物价，但中国大陆经济表现不佳与乌俄战争影响钝化，抵销OPEC+（石油输出国组织与其盟国）减产政策影响，有利于国际油价自高点回落；加以黑海谷物倡议生效，缓和全球粮食危机，有助主要农产品价格回降，负向产出缺口抑制核心物价涨势。

展望未来，叶银华认为，有鉴于国际经济处于后疫情时代下的长冠病修复期，且企业对未来半年业况均显悲观，加上领先指标不含趋势指数加速下跌，主要预测机构又大多下修今年台湾经济成长预测，并认为明年经济成长将进一步放缓，综合考量下，台湾经济将从高速产出返回常速产出，以相对温和的力道进行景气调节。