中国商务部副部长：新疆是中国向西开放的重要门户

中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文星期一（9月19日）说，新疆是丝绸之路经济带核心区，是中国向西开放的重要门户，推进地区合作潜力巨大。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，第七届中国-亚欧博览会开幕式暨天山论坛星期一在新疆国际会展中心举行。

王受文在视频致辞说，中国国家主席习近平2013年提出共建“一带一路”倡议以来，中国与相关国家在“一带一路”框架下的务实合作不断深化，从“大写意”到“工笔画”，取得了实打实、沉甸甸的成就。

王受文续称，九年来，中国与沿线国家货物贸易累计11万亿美元（约15.56万亿新元），双向投资超过2300亿美元，承包工程完成营业额近7300亿美元。中欧班列累计开行超过5万列，已通达欧洲24个国家。

他还说，尽管百年变局和世纪疫情交织叠加，但亚欧合作充满新的机遇。上合组织进一步扩员，“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接，中国与中亚合作机制进一步完善、进一步深化。中国-亚欧博览会的积极作用更加凸显。

新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞则在致辞中称，近年来，新疆充分发挥区位优势，积极推进丝绸之路经济带核心区建设，成功举办了六届中国-亚欧博览会，为促进中国和亚欧地区国家互联互通、互利合作、共同发展作出了积极贡献。

报道称，本届中国-亚欧博览会还首次同步举办线上博览会，来自亚洲、欧洲、非洲、美洲32个国家(地区)3600家企业线上参展参会。

今年1月至8月，新疆外贸进出口总值1455.8亿元（人民币，下同，约292.11亿新元）、增长49.6%，高于全国增速39.5个百分点，增速居全国第三位。其中对“一带一路”沿线进出口总值1321.3亿元，增长54.7%，占新疆外贸进出口总值90.8%；对RCEP国家进出口总值73.2亿元，增长27.1%。