港财政副司长：经济面临巨大压力 短期内应管控好疫情

香港财政司副司长黄伟纶星期三（9月21日）说，地缘政治紧张、全球通胀等不利好因素让香港短期经济情况面临非常大压力，因此香港短期内要努力管控疫情，减低社会成本。

据网媒“香港01”报道，凤凰卫视、凤凰网等多家机构星期三举办“凤凰湾区财经论坛2022-变局与信心”。黄伟纶担任“全球经济挑战”主题的嘉宾之一。

黄伟纶指出，最近一段时间出现多项不利好因素，包括地缘政治紧张、全球通胀及各地主要央行收紧货币政策，让香港短期经济情况面临巨大压力。

但他认为，如果将眼光拉远，还是有不少因素对香港经济有利，包括全球经济中心从西往东移、中国大陆往高增值方向发展，为香港和大湾区带来机遇。

黄伟纶强调，香港短期内要努力管控疫情，减低相关社会成本，也同时避免香港经济在面临短期波动时，形成系统性风险；长期而言则要做好部署，捉紧国家发展机遇，“用好‘一国两制’优势，以大湾区为切入点通入国家发展”。

黄伟纶还说，中证监支持符合条件的在港上市的海外企业纳入互联互通，有助提升相关证券的流通量，吸引更多海外企业来港；而容许港股通引入人民币柜台，以及支持在港发展国债期货，也便于投资者透过港股通配置资产，以及为香港及海外投资者提供离岸风险管理工具。

香港交易所主席史美伦在同一论坛中说，港交所近年完善上市机制，而今年迎来好消息，包括扩大深沪港通范围，以及支持香港推出人民币股票交易柜台等，充份显示中央对香港作为国际金融中心地位的大力支持，也显示中国大陆坚定不移地推进资本市场开放。她又认为，香港应在“一国两制”的方针下，不断增强发展动力，捉紧机遇。