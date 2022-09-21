英媒：多名美议员要求拜登政府制裁长江存储

英国媒体报道，美国民主党籍参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）等多名联邦议员呼吁拜登政府将中国半导体公司长江存储（YMTC）列入黑名单，因为长江存储涉嫌违反美国的出口管制规定，向中国电信设备巨头华为供货。

据英国《金融时报》报道，舒默表示自己对《金融时报》取得的一份报告感到关切。这份由分析电子设备的咨询公司IP Research集团发布的报告称，长江存储已向华为的旗舰折叠式手机Mate Xs 2提供Nand内存芯片。

舒默说，这份报告极其令人不安，进一步凸显了美国政府立即对长江存储采取行动的必要性，将长江存储列入实体清单。

报道称，长江存储长期以来受到美国商务部的审查；华盛顿目前也在实施一系列措施，以促进美国国内的芯片产业，同时限制中国可取得的芯片技术和设备。

美国2020年就禁止公司向华为提供美国制造的技术。因此上述报告认为，长江存储向华为提供芯片，可能已违反了美国的“外国直接产品规则”。

美国联邦参议院情报委员会正、副主席沃纳（Mark Warner）和鲁比奥（Marco Rubio），以及众议院外交事务委员会共和党领袖麦考尔（Michael McCaul）也表态支持将长江存储列入实体清单。

沃纳称，一段时间以来，长江存储明显就是一个“坏角色”，是北京为实现把全球微电子控制权转移到国内的目标的一个关键角色，美国政府早就该采取行动了。

鲁比奥则称，华为在手机层面为北京做事，而长江存储则在芯片方面为北京做事，两家公司进行合作来违反美国法律并不奇怪。美国总统拜登在承认这一点上拖得越久，就越是向“贪婪”的公司发出信号，表明与华为、长江存储和其他由北京指导的公司做生意是可以的。

麦考尔也称，上述报告已经证明了长江存储违反了美国的出口管制令，“这是一个用笔一划就能解决的问题，为什么雷蒙多（美国商务部长）无视这个问题？”

美国白宫曾形容长江存储是中国的芯片产业“国家队”。美国国会议员和官员也担忧，一旦长江存储生产更多先进芯片，并进行低价倾销，将会对美国、欧洲和其他亚洲芯片制造商构成压力。

美国商务部官员拒绝发表评论，但称商务部下属的工业和安全局正在审查与中国有关的现行政策，并有可能将采取各种法律、监管以及相关的执法工具，以防止先进技术外流。

《金融时报》今年4月曾报道称，长江存储涉嫌向华为另一架手机提供内存芯片，美国商务部正对此进行调查；《金融时报》早前也报道称，美国议员警告苹果公司不要从长江存储购买芯片，否则将面临美国国会前所未有的审查。

报道称，要证明长江存储违反了外国直接产品规则，就必须证明长江存储意识到其芯片是为华为而准备的，如果长江存储是透过中间人向华为提供芯片，那么情况就会有所不同。

但一位熟悉Mate Xs 2的分析人士说，这部手机含有华为生产的部件，意味着华为需要直接与长江存储打交道，华为才能为可折叠智能手机定制芯片。

华为拒绝发表评论。长江存储没有立即回应评论请求。