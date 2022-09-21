标普下调中国四大资产管理公司评级

标普全球评级下调了中国四大国有资产管理公司的评级，称中国经济放缓和房地产行业滑坡加剧了经营环境的挑战性，削弱了盈利前景。

据彭博社报道，中国长城资产管理公司的评级下调两档至BBB，中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司和中国信达资产管理公司的评级均下调一档，分别为BBB-、BBB和BBB+。这四家公司的评级均保持在投资级，展望稳定。

标普在声明中解释说：“政府指导其要承担更多政策职能，（这四家资产管理公司）可能会承担利润较低的项目，他们收购的低收益率资产越多，机会成本就越高，进而会影响他们的整体回报。”

对中国房地产开发商的大量贷款让7300亿美元（1万320亿新元）规模的资管行业面临沉重的信贷损失，他们救助中国房地产行业的能力也受到质疑。

今年8月下旬，中国长城延迟了数月才发布的2021年年度报告显示，由于资产质量下降，公司出现净亏损。与此同时，由于资产减值损失，中国华融今年上半年净亏损188.7亿元人民币（37.84亿新元），中国信达净利润下降了三分之一。

标普指出，最近几年，这四家不良资产管理公司一直在逐渐对房地产行业的曝险，占重组不良资产的比例下降至40%至45%左右。不过，标普认为，这仍高于中国大型银行对开发商和抵押贷款借款人的风险敞口。