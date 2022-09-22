王毅：中东安全事务主导权应当由中东国家来掌握

中国外长王毅强调，中东安全事务主导权应当由中东国家来掌握，中国支持中东国家探索出具有中东特色的长治久安之路。

据中国外交部官网发布的信息，王毅星期三（9月21日）以视频方式，在中国国际问题研究院主办的中东安全论坛开幕式上说，作为中东国家的战略伙伴，中国始终是促进中东和平、支持中东发展的重要建设性力量。中国愿继续同中东国家和国际社会一道，为实现中东长治久安不懈努力。

他认为，新形势下，立足中东实际情况和国际环境变化，采取系统和前瞻思维，共同化解中东安全挑战，携手促进中东长治久安，既是中东国家的共同愿望，也是国际社会的应尽责任。中国愿以落实全球安全倡议为契机，与中东各国以及国际社会共同推动构建中东安全新架构。

王毅提出秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观。要秉持共同安全理念，重视各国合理安全关切，不应寻求单方面绝对安全。要重视综合施策，既应对传统安全威胁，也应对疫情、粮食、能源等非传统安全挑战。要坚持合作之道，通过政治对话、和平谈判来实现安全，不能迷信武力或单边行动。要寻求可持续安全，通过发展化解矛盾，消除不安全的土壤。

他强调，中东人民才是地区前途命运的主人，中东安全事务主导权应当由中东国家来掌握。中国支持中东国家本着独立自强精神，自主搭建符合地区实际、兼顾各方利益的地区安全架构，探索出一条具有中东特色的长治久安之路。

王毅也说，要摒弃霸权霸凌，反对一切未经联合国授权的单边制裁和“长臂管辖”。要落实联合国安理会关于解决中东热点问题特别是巴勒斯坦问题的决议，支持联合国的斡旋努力。中国主张巴以双方在“两国方案”基础上尽快恢复和谈，呼吁召开更大规模、更有权威、更具影响的国际和会。