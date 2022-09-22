香港宣布加息75个基点至3.5%

在美国星期三（9月21日）宣布今年以来第三次加息后，香港也同时宣布将基本利率上调75个基点，立即生效。

据香港《南华早报》报道，香港金融管理局星期四（9月22日）宣布，将基本利率上调75个基点至14年来的高点3.5%，这是香港半年内第五次上调利率。

报道称，香港的基本利率目前正处于2008年3月来的最高水平，当时香港正面临金融风暴的冲击，基本利率达到3.75%的高位。

自1983年以来，香港金管局的货币政策一直与美联储保持一致，以确保香港货币与美元挂钩。

香港金管局总裁余伟文预计将于星期四早上9点召开记者会，到时候的焦点将在香港的商业银行是否会在四年内首次调高最优惠利率，将更多的资金成本转嫁给家庭和企业贷款人。

T.O. & Associates咨询公司认为，由于银行的借贷成本已上升到了14年的高点，香港的三个月银行同业拆借利率（Hibor）上升至3.16%，而12个月利率也上升至4.13%的14年高点，这可能迫使银行将其最优惠利率调高12.5至25个基点，并可能影响投资者对房地产市场的投资需求下降。

报道分析，美国利率上升将导致资金从香港货币市场流出，因为美国利率上升导致美元强势，促使投资者出售低收益资产（港币）以换取高收益工具（美元）。

这样的现象也迫使金管局今年31次干预市场。根据金管局数据，金管局已共买入2139.6亿港元（约386.95亿新元）的香港货币，并卖出272.6亿美元（约387.05亿新元）。香港金管局在2018年买入了1034.8亿港元，在2019年买入221.3亿港元，使港币维持在每美元7.7500至7.8500的交易区间内。

美国现行货币政策的鹰派立场对于香港经济来说并不是个好消息。报道称，与美国失控的通货膨胀不同，香港正处于技术性衰退中。香港经济增长今年第一季度录得3.9%的收缩，第二季度则萎缩了1.4%。

香港几个月来严格的社交距离措施和入境检疫规定扰乱了企业生产，也让旅客望而却步，冲击了香港作为国际金融中心的地位。