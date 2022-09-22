美议员提案授权在台湾储存美国军备

美国众议院外委会亚太小组首席议员查博特（Steve Chabot）、议员谢尔曼（Brad Sherman）提出一部新的涉台法案，要求加速对台军售，并增列台湾为美军军备储存地点。

据美国众议院网站星期三（9月21日）发布的新闻稿，查博特和谢尔曼提出《加速对台军备移转法案》（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），希望解决美国对台军售近来交货延宕问题。

查博特说，台湾面临来自中国大陆的生存威胁，《台湾关系法》认为这项威胁将对美国在印太区域的利益产生深远影响，但台美都未以足够急迫性来处理此问题。 《加速对台军备移转法案》能协助加速军备的移转及递交，让台湾在为时已晚之前就做好准备。

谢尔曼则说，美国维系台湾及世界各地民主的决心仍如钢铁般坚定，在台湾面临日增威胁之际，法案重申美国这份决心。

根据查博特办公室提供的法案重点，法案将要求行政部门，优先把美国“超额防卫物资”（excess defense articles, EDA）提供给台湾；目前享有优先权的国家包括部分西洋公约组织（NATO）会员国、主要非北约盟国（major non-NATO allies）及菲律宾。

法案也要求行政部门运用“特别防卫采购资金”（Special Defense Acquisition Fund ，SDAF），提前采购美国认为台湾可能需要的军备，借此最多能缩短两年交货时间。

法案将修改1961年《援外法》（Foreign Assistance Act），把台湾加入例外名单中，在台海出事前就先在台湾储存弹药及军备，排除事后递送需求。除了些许例外国家外，美国军备目前仅能储存于美军基地内。

法案已送交众议院外委会、军委会审理，若未来在委员会过关，仍须在本届国会明年1月期满前通过众、参两院，才能递交美国总统签署后生效。