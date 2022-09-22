恒大拟向恒大物业转让资产抵销134亿元质押款项

陷入流动性危机的中国房企恒大旗下的恒大物业星期三（9月21日）称，中国恒大正与公司商讨通过转让资产来抵消早前被质押的134亿元（人民币，下同，27亿新元）款项。

据澎湃新闻报道，恒大物业星期三晚间发布公告称，早前有关恒大物业134亿元现金被扣押一案的独立调查仍在进行中，公司将在切实可行情况下尽快发布独立调查结果。

公告称，中国恒大正与恒大物业商讨偿还该质押所涉及款项的方案，方案主要通过中国恒大转让资产给恒大物业抵销相关款项。在有关偿还方案落实后，恒大物业将发出进一步公告。

根据恒大和恒大物业今年7月联合公布的初步调查报告，恒大行政总裁夏海钧、首席财务官潘大荣，子公司恒大集团的执行总裁柯鹏等人安排恒大物业以定期存款为第三方公司提供担保取得银行贷款，但因这些公司无力还贷，导致恒大物业的134亿元遭银行扣押。

调查显示，被质押的三笔定期存款总值134亿元，取得的银行贷款通过第三方公司账户分批回流至中国恒大，用作恒大日常运营和偿还公司的境内外债务。银行后来的强制执行，意味着恒大物业持有的大部分现金化为乌有。

目前，参与决策的上述几人已辞任相关职务。

另外，恒大星期三晚间也发布公告公布公司运营情况。公告称，今年前8个月公司实现合约销售金额约181.58亿元，合约销售面积194.98万平方米。截至目前，恒大集团的保交楼项目共706个，已复工项目668个，未复工项目38个。

在境外债务重组进展方面，中国恒大在公告中称，公司正与财务及法律顾问积极推进境外债务重组工作，并将尽快公布一个尊重所有利益相关者权利的具体解决方案。公司将就任何重大进展知会股东及投资者，适时另行刊发公告。

而就Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa) Limited（佳盛环球）在今年6月27日向中国恒大提出的清盘呈请公告，目前清盘呈请的聆讯日期已押后至11月28日。