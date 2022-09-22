王岐山吁国际社会共同践行全球安全倡议

中国国家副主席王岐山星期三（9月21日）呼吁国际社会一道共同践行全球安全倡议，实现和平共处。

据新华社报道，王岐山星期三以视频方式出席2022年国际和平日纪念活动并发表主旨讲话。

王岐山说，国际和平日寄托了世界各国人民对和平安宁的殷切期盼。当前，世界进入新的动荡变革期。中国国家主席习近平提出的全球安全倡议，反映国际社会维护世界和平、促进共同发展的普遍愿望，为消弭和平赤字、破解安全困境贡献了中国智慧、提供了中国方案。

王岐山强调，中国愿同国际社会一道，共同践行全球安全倡议。相互尊重，加强团结协作，坚持国家安全、主权和发展利益必须得到尊重，各国内政不容干涉；秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持安危与共、维护共同安全；坚持对话协商，实现和平共处，旗帜鲜明支持一切有利于和平解决危机的努力；同舟共济，完善全球治理，坚决反对霸权霸凌行径，践行真正的多边主义，维护世界和平稳定，促进各国发展繁荣。

王岐山说，中国将始终不渝坚持走和平发展道路，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国愿同世界上所有爱好和平的国家和人民携手同行，共同推动构建人类命运共同体。

联合国秘书长古特雷斯、尼泊尔总统班达里等视频参会。中国全国政协副主席、中国人民争取和平与裁军协会会长马飚出席纪念活动并致辞。